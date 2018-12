Staelens: "Beetje ongelegen, maar we gaan voluit" 06 december 2018

Het duel tussen Union Sint-Gillis en Royal Knokke FC, de 'killers' van Anderlecht en Standard, wordt niet aan de kust betwist, zoals bij loting was bepaald, want het Stadion Olivier krijgt daar een grote opknapbeurt. Knokke voerde twee weken geleden ook een trainerswissel door, wegens acuut degradatiegevaar na een reeks tegenvallende competitieresultaten. Exit Yves Van Borm. Enter Lorenzo Staelens (54): "Ik sprak ook één keer met Eendracht Aalst, waar ze liever wilden wachten. Bij Waasland-Beveren en Roeselare had ik mezelf aangeboden, maar kreeg ik niet eens een antwoord. Dan denk je toch eens: 'Zit er dan niemand nog op mij te wachten?'", aldus de ex-kapitein van de Rode Duivels, vorig seizoen nog assistent van Glen De Boeck bij Kortrijk. Intussen gaat het beter met Knokke. Twee zeges, weg van de laatste plaats. "Dit bekerduel komt eigenlijk wat ongelegen, de wedstrijden tegen Rupel Boom en Seraing zijn voor ons belangrijker als we voor de winterstop de aansluiting willen realiseren. Maar we gaan op Union voluit, hoor. Dit is een unieke kans om de kwartfinales te bereiken, dit hebben de jongens zichzelf cadeau gedaan in Luik." Eén van die jongens is Staelens' zoon Alessio. (LUVM)

