Frank Dereymaeker sloeg de nagel op de kop in zijn rubriek van zaterdag: Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet spant inderdaad de kar voor het paard met zijn nieuwe pestmaatregel rond zijn 'stadsboulevards'. Het is niets nieuws: Brussel wil al langer van pendelende automobilisten af. In het verleden schreef ik verantwoordelijken voor de mobiliteit aan met de boodschap dat, indien ze het autoverkeer uit hun stad of gemeente willen bannen, ze moeten beginnen met aantrekkelijke alternatieven te creëren. Als deze hun deugdzaamheid bewijzen, zullen ze worden benut. Anders moeten ze hun huiswerk herdoen en herdoen, totdat de verkeersdeelnemers overstappen naar de nieuwe oplossing. Pas dan kun je restrictieve maatregelen aan bestuurders opleggen. Voorwaarde is dus dat de automobilisten hun voertuigen veilig en betaalbaar kunnen achterlaten en geen uren verspillen omdat het openbaar vervoer tussen de parkings en hun doel in de stad slecht georganiseerd is. Dus moet Smet zijn huiswerk opnieuw maken. Maar hij wil zijn 'moment de gloire' schijnbaar nog voor de verkiezingen beleven. Zoals Dereymaeker het neerpent: buiten nieuwe files zal Pascal niets bekomen. Zeker niet de sympathie van de gedupeerde pendelaars. Heeft Smet overigens rekening gehouden met de ontelbare camionettes die e-bestellingen 24/24 - 7/7 komen brengen en terughalen, die kort maar zeer in de weg parkeren, de verkeersregels aan hun laars lappend, alsof ze in Verwegistan zouden zijn? Ik denk dat we hier te maken hebben met ge-vis naar stemmen, gekoppeld aan NIMBY-gedrag zoals bij het inplanten van windturbines, nieuwe wegen, onze Nationale luchthaven e.a.

René Cornelis, Mortsel

