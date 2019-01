Stadsbestuur wil voortouw nemen in burgemeestersoverleg 10 januari 2019

Het regionaal burgemeestersoverleg gaat opnieuw van start. "Oudenburg zal opnieuw een prominente rol spelen in dit overleg", claimt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). Het burgemeestersoverleg is een samenwerking tussen Middelkerke, Bredene, Oostende, De Haan, Ichtegem, Gistel en Oudenburg. "Na een jaar van stilte willen we opnieuw een voortrekkersrol spelen. Het is namelijk historisch gegroeid dat Oudenburg hierin een belangrijke rol vervulde", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). "Zo kunnen we samen met de omringende gemeenten werken aan een sterke regio." Dumarey denkt bijvoorbeeld aan de aankoop van voertuigen van groenonderhoud. (TVA)