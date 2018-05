Stadsbestuur investeert in nieuwe speeltoestellen 07 mei 2018

De stad Wervik heeft nieuwe speeltoestellen gekocht. Ze komen op verschillende plaatsen in Wervik en Geluwe. Goed voor een investering van 21.812,22 euro. Blikvanger op het stadsdomein Oosthove is een klimpiramide. Daar staat nu ook een buitentrampoline. In de wijk Bourgondiëstraat werd op het speelplein een combinatietoestel geïnstalleerd. Op recreatie-eiland De Balokken staat dan weer een evenwichtstoestel voor de kleinsten. Op het grasveld in de wijk Molenmeersen werden twee vandalismebestendige voetbaldoelen geplaatst.

