Stadsambtenaar steekt staangeld foorkramers in eigen zak

08 november 2018

Een personeelslid van de stad Sint-Niklaas wordt ervan verdacht jarenlang staangelden van foorkramers verduisterd te hebben. Of dat ook met standgelden van marktkramers gebeurde, is nog onduidelijk. Het stadsbestuur is een intern fraudeonderzoek gestart en heeft nu ook klacht ingediend bij het gerecht. Het betrokken personeelslid, de marktleider van de stad, heeft naar verluidt wellicht duizenden euro's, en mogelijk zelfs tienduizenden euro's in eigen zak gestoken. Het zou gaan om bedragen in cash die uitbaters van kermiskramen moesten betalen aan de stad voor hun plaats. De marktleider moest die bedragen aan de stadsontvanger bezorgen, maar dat gebeurde niet zoals voorgeschreven. (JVS)

