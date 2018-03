Stadionverbod wordt caféverbod 01 maart 2018

Er komt een uitbreiding van het stadionverbod. Hooligans worden vanaf juni geweerd uit een straal van 5 kilometer rond een stadion, waardoor ze dus bijvoorbeeld ook niet meer in supporterscafés binnen mogen. "We hebben vorig jaar heel wat wedstrijden gehad waarbij mensen met een stadionverbod in het café om de hoek plaatsnamen en wachtten tot na de wedstrijd om heibel te schoppen", zegt de federale Voetbalcel. De nieuwe maatregel zal gelden voor de eerste klasse A en B en voor de eerste en tweede amateurklassen. (KAV)

