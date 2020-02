Stadionverbod dreigt na opgestoken middelvinger voor Vlaams parlementslid FME

24 februari 2020

05u00 1 De Krant Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang) liet z'n emoties de vrije loop toen zijn club Waasland-Beveren naar tweede klasse dreigde af te zakken. Overmand door teleurstelling liet het parlementslid zelfs zijn middelvinger zien.

Op sociale media kreeg hij meteen voor- en tegenstanders. De kritiek die vaak te horen was, is dat "een parlementair een voorbeeldfunctie moet hebben". Anderen begrepen de hevige emoties die het voetbal losmaakt. Op Twitter gaf Brusselmans uiteindelijk uitleg: "4-0 onderuit gaan en beseffen dat tweede klasse dichtbij is, kan de gemoederen doen oplopen, maar ik zal nooit een vlieg kwaad doen."

Een middelvinger tonen kan een voetbalsupporter wél duur te staan komen. Het kan gaan van een geldboete van 50 tot 5.000 euro of een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar. Brusselmans' parlementaire onschendbaarheid verandert daar niets aan. (FME)