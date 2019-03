Stadion van 200 miljoen voor 'gouden generatie'? 20 maart 2019

Eden Hazard zet zijn voetafdruk, als een symbolische eerste steen voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Onder anderen Kevin Borlée en Cynthia Bolingo deden gisteren hetzelfde. De voetbalbond en de organisatoren van de Memorial Van Damme willen één nationaal stadion "voor alle sporten". De werknaam: 'Golden Generation Arena'. Wie zal dat betalen? De overheid, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond. "We voorzien een budget van 150 à 200 miljoen euro. Volledig gefinancierd door publieke middelen. De overheid heeft al veel investeringen gedaan die minder maatschappelijk relevant zijn dan deze." Al blijft het voorstel eerder vaag. "We zullen een wedstrijd organiseren bij de faculteiten architectuur, bouwkunde en ingenieurswetenschappen", verrast Bossaert. "Met het beste plan kunnen we aan de slag. In 2022 willen we het stadion inwijden."

