Stadion loopt niet vol, Valbuena start 08 november 2018

00u00 0

52.000. Zo veel toeschouwers kunnen er in het Sükrü Saracoglustadion, maar volgens de Turkse journalisten zullen er hoogstens 40.000 Turken aanwezig zijn. Dat betekent evenwel niet dat het een sfeerloze avond wordt: de Fenerbahçe-fans staan bekend als erg fanatiek. Bij Fenerbahçe is sterkhouder Mehmet Topal out. Mathieu Valbuena start normaal gezien wel. In de heenwedstrijd bleef de Fransman negentig minuten op de bank. (PJC)