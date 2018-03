Stadion in Samara nog niet af 22 maart 2018

Het stadion in Samara is drie maanden voor de start van het WK voetbal nog niet helemaal afgewerkt. De FIFA heeft gevraagd om haast te maken. "Ook al is er vooruitgang merkbaar, er is nog heel veel werk te doen. We hadden verwacht dat ze al verder zouden staan." Costa Rica en Servië spelen op 17 juni tegen mekaar in Samara. Nadien volgen er nog drie groepswedstrijden, een duel in de achtste finale en een match in de kwartfinale. (FDZ)