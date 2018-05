Stad zoekt jobstudenten voor grote vakantie 07 mei 2018

Het gemeentebestuur van Zonnebeke zoekt jobstudenten voor de zomervakantie. Voor de dienst Omgeving in het gemeentehuis gaat het om een voltijdse tewerkstelling voor minstens zes weken in juli en augustus. Deze jobstudent ondersteunt de administratie en houdt zich bezig met onder andere archivering, digitalisering en administratieve taken.