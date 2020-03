Exclusief voor abonnees Stad opent infolijn over coronavirus 16 maart 2020

Vanaf maandag kunnen inwoners van Sint-Niklaas terecht op een lokale infolijn met vragen over de maatregelen tegen het coronavirus. Het stadsbestuur wil de communicatie versterken over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom wordt er vanaf maandag 16 maart om 10 uur een lokale infolijn geopend, op het nummer 03 760 92 71. Daar kunnen inwoners terecht met al hun vragen. De infolijn is elke werkdag open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Daarnaast geeft de stad ook info via www.sint-niklaas.be/coronavirus. Er is ook een specifiek e-mailadres: coronavirus@sint-niklaas.be. Daarnaast zijn er ook nog de federale communicatiekanalen: het gratis infonummer 0800 14 689 en www.info-coronavirus.be. (JVS)

