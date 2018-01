Stad Gent trakteerde iederéén in skybox Ghelamco Arena Bedrijfsleiders, projectontwikkelaars, bankiers, notarissen, advocaten Jeroen Bossaert

05u00 0 BELGAIMAGE De etentjes in de loge die het Gentse stadsbestuur bezit in het stadion van AA Gent, hebben veel meer gekost dan de 5.000 euro waarvan sprake in het boek 'De illegale Ghelamco Arena'. De Krant De etentjes in de loge die het Gentse stadsbestuur bezit in het stadion van AA Gent, hebben veel meer gekost dan de 5.000 euro waarvan sprake in het boek 'De illegale Ghelamco Arena'. Dat blijkt uit navraag van uw krant. Schepenen trakteerden hun relaties regelmatig, maar factureerden via verschillende wegen.

Zaterdag deed auteur Ignace Vandewalle in de voorpublicatie van zijn boek uit de doeken hoe de stad Gent via de nv Buffalo over een skybox in de Ghelamco Arena beschikt. Hij ontdekte bovendien dat er 5.000 euro subsidie was vrijgemaakt voor 'verbruik van de schepenen'. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) bevestigde zaterdag dat het om 5.159,28 euro ging. "Maar dat is wel in drie jaar tijd", klonk het.

Wat de burgemeester er niet bij vertelde, is dat met dat bedrag enkel de factuur van schepen van Financiën Christophe Peeters (Open Vld) is betaald. "Ik gebruik de skybox ongeveer één keer per seizoen", bevestigt Peeters. "Als voorzitter van de nv Buffalo nodig ik bedrijfsleiders uit of onze contacten in de bankwereld." Eén avondje in de loge kost ongeveer 1.500 euro voor 12 personen.

BELGA De etentjes in de loge die het Gentse stadsbestuur bezit in het stadion van AA Gent, hebben veel meer gekost dan de 5.000 euro waarvan sprake in het boek 'De illegale Ghelamco Arena'.

Bronnen melden ons dat andere schepenen de voorbije jaren ook etentjes in de Ghelamco Arena organiseerden, maar zij regelden de factuur via andere wegen. Ook dat bevestigt schepen Peeters. "Het gebeurt via Fluxys, het Gentse mobiliteitsbedrijf of AZ Jan Palfijn."

Volgens onze info palmt stadsontwikkelingsbedrijf SoGent de skybox het vaakst in. Het nodigt projectontwikkelaars, notarissen en advocaten uit. De Gentse oppositiepartijen vragen opheldering.