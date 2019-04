Exclusief voor abonnees Stad deelt per ongeluk 2,5 miljoen aan uitkeringen uit 08 april 2019

Hilariteit in Nederland. Een medewerker van de stad Den Haag heeft daar per ongeluk voor 2,5 miljoen euro aan uitkering overgemaakt. De 69 'gelukkigen' - toch voor even - kregen afgelopen donderdag een premie tussen 7.419 euro en 108.117 euro op hun rekening gestort.