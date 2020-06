Exclusief voor abonnees Stad Brussel 'tolereert' Black Lives Matter-betoging van zondag 06 juni 2020

De stad Brussel 'tolereert' dat er zondag een Black Lives Matter-betoging plaatsvindt op het Poelaertplein aan het Justitiepaleis. De coronamaatregelen laten het normaal gezien niet toe om te betogen en in groep samen te komen. Na constructief overleg met de organisatoren werd evenwel een compromis gevonden om het protest tegen racisme te laten doorgaan. "Het wordt een statische manifestatie die van 15 tot 16.30 uur zal plaatsvinden", vertelt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van Brussels burgemeester Philippe Close (PS). De organisatoren riepen via Facebook al op om de veiligheidsmaatregelen te respecteren, mondmaskers en handschoenen te dragen, ontsmettende handgel mee te nemen, anderhalve meter afstand te houden en de aanwezige politie met rust te laten. Het protest in Brussel wil solidariteit tonen met de Black Lives Matter-beweging in Amerika. (SPK)

