Stad Brugge wil eventuele landstitel Club vieren op 21 mei... 23 april 2018

Als Club Brugge straks kampioen wordt, dan vindt de huldiging zo goed als zeker plaats op maandag 21 mei. Dat is alvast de datum die door het stadsbestuur van Brugge naar voren werd geschoven voor de kampioenenviering, die traditioneel plaatsvindt op de Grote Markt. Club benadrukt dat het de festiviteiten pas wil organiseren wanneer blauw-zwart daadwerkelijk kampioen is. Op dit moment is het concept van een eventueel titelfeest dan ook nog niet duidelijk. (TTV)