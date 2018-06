Stad Brugge eist schadevergoeding van grafdelvers 06 juni 2018

De stad Brugge zal van vier ex-grafdelvers een schadevergoeding eisen wegens imagoschade. De vier mannen kwamen in opspraak nadat bleek dat op de gsm van een van hen foto's waren opgedoken van skeletten. Op een van de beenderen was zelfs een hakenkruis getekend. De beelden werden ontdekt toen de politie hoofdverdachte Kevin D. oppakte na de rellen tussen Club Brugge en Antwerp in oktober 2017. Uit onderzoek bleek dat de man, die met zijn collega's de restanten uit oude graven moest halen en sorteren, ook gestolen had uit de graven en onder meer een ring had doorverkocht. Hij wordt verdacht van 17 gevallen van grafschennis. Hij en een collega werden ontslagen, twee anderen geschorst. "De stad heeft een voorbeeldfunctie en haar blazoen is besmeurd", zegt de advocaat van Brugge. "Wij zullen een schade-eis stellen wegens imagoschade." De stad zal voortaan het grafdelven ook uitbesteden aan een externe firma. Het proces werd uitgesteld naar 4 december. (JHM)

