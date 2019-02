Stad Antwerpen zet bewakingsagent aan vreemdelingenloket 02 februari 2019

De stad Antwerpen zet een bewakingsagent van een privéfirma aan het stadsloket in het centrum en het loket Vreemdelingenzaken in Deurne om agressie tegen te gaan. Verspreid over alle locaties van de stad kregen loketmedewerkers in 2017 47 keer te maken met verbale of fysieke agressie. "We willen een nultolerantie invoeren tegenover aanvallen op stadspersoneel, hulpdiensten en loketmedewerkers", zegt schepen Nabila Ait Daoud (N-VA). Het proefproject loopt tot september. De locaties werden gekozen omdat daar het meest volk komt en er door negatieve beoordeling van dossiers, complexere procedures en taalproblemen vaker agressie voorkomt. (DILA)