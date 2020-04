Exclusief voor abonnees Stacaravan in de Ardennen / Sociaal Welzijn 27 april 2020

Stacaravan in de Ardennen

Wij hebben in Barvaux (Ardennen) een stacaravan op een camping. Momenteel kunnen we daar niet naartoe, want de camping is gesloten en we mogen niet buiten Zelzate, de gemeente waar we wonen. Twee weken terug kregen we echter een telefoontje van de campinguitbater dat er in verschillende caravans, waaronder ook de onze, is ingebroken. Maar we mogen niet naar ginder om te zien wat er gebeurd is. De verzekering vraagt ons om foto's door te sturen, wat momenteel dus niet kan. Kan hiervoor geen uitzondering gemaakt worden als essentiële verplaatsing?

Eddy Van den Daele, Zelzate

