Exclusief voor abonnees Staatsveiligheid waarschuwt reizende Belgen voor spionage 05 november 2019

De Staatsveiligheid brengt een brochure uit om reizende Belgen te waarschuwen voor spionage en beïnvloeding vanuit het buitenland. Die is in de eerste plaats bedoeld voor burgers met een belangrijke functie. "Maar iedereen die op reis gaat en op zijn privacy staat, kan er zijn voordeel mee doen", aldus de Staatsveiligheid. Basisrichtlijnen om te beletten dat iemand meeleest op uw laptop of smartphone, zijn het beschermen van paswoorden en het afschermen van persoonsgegevens op sociale media.

