Staatsveiligheid volgt 72 imams op 09 april 2019

De Staatsveiligheid volgde vorig jaar dubbel zoveel imams in het kader van moslimextremisme als in 2016. Drie jaar geleden waren dat er 37, vorig jaar 72. Het is wel een daling in vergelijking met 2017 - toen werden er 85 imams gevolgd. Vlaams Belang-parlementslid Barbara Pas, die de cijfers opvroeg, vindt dat de regering deze "radicale imams" het land moet uitzetten. Maar justitieminister Koen Geens (CD&V), die bevoegd is voor de Staatsveiligheid, benadrukt dat het niet per se gaat om radicale imams. "De veiligheidsdiensten volgen bepaalde personen en verenigingen op die - in ruime zin - geplaatst kunnen worden binnen een extremistische strekking, zoals het salafisme. Dat kan gaan van een screening in de databanken, informantenwerking of gebruik van de bijzondere inlichtingenmethoden", aldus Geens. "Of iemand op basis van de informatie van de Staatsveiligheid het land wordt uitgezet, is een zaak van de Dienst Vreemdelingenzaken." (ARA)

