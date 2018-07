Staatsveiligheid vat Marokkaanse spionne 14 juli 2018

Het visum van een Marokkaanse vrouw werd ingetrokken omdat ze beschuldigd wordt van spionage. Kaoutar Fal zit momenteel vast in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel, in afwachting van haar uitwijzing. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) meldt dat Staatsveiligheid vroeg om de Marokkaanse tegen te houden, omdat ze een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. "Ze wordt ook vastgehouden omdat ze illegaal op het grondgebied verblijft", aldus de woordvoerder van DVZ. "Voor ons is het zaak om haar zo snel mogelijk terug naar Marokko te krijgen." De advocaat van de vrouw tekent beroep aan.

