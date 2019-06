Exclusief voor abonnees Staatsveiligheid onderzoekt vzw achter Genkse islamschool 25 juni 2019

00u00 0

De Belgische staatsveiligheid is een onderzoek gestart naar de vzw Lectio, de organisatie achter het Genkse Selam College dat normaal op 2 september opengaat. "Ik heb een antwoord ontvangen van ontslagnemend minister Pieter De Crem dat mijn vraag tot een grondigere doorlichting van de organisatie achter het Selam College wordt bijgetreden door de Vlaamse onderwijsinspectie", zegt Genks gemeenteraadslid Zuhal Demir (N-VA). "Een islamschool in Genk is niet welkom en een ramp voor de integratie. Als we de toekomst van onze samenleving ernstig nemen, moeten we alles doen om de opening te voorkomen." Voorzitter Çankaya Turgay van het Selam College zegt dat hij niets te verbergen heeft: "Wij hebben ook een mail gestuurd naar de Staatsveiligheid om hen te melden dat wij in alle transparantie met hen willen samenwerken." (DSS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis