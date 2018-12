Staatsveiligheid mag van elk bedrijf info eisen 22 december 2018

Elk bedrijf en elke beroepsgroep moeten informatie geven als de Staatsveiligheid daarom vraagt. Alleen artsen, advocaten en journalisten mogen in bepaalde gevallen weigeren. Dat zegt het Comité I. De waakhond van de inlichtingendiensten voerde een onderzoek na een klacht van een accountancybedrijf, anderhalf jaar geleden. Een inspecteur van de Staatsveiligheid zou druk hebben uitgeoefend op de topvrouw van het kantoor, zodat ze haar beroepsgeheim zou schenden. De inspecteur had info gevraagd over een klant van het bedrijf, in het kader van een onderzoek naar spionage. Het Comité I heeft nu besloten dat de Staatsveiligheid recht had op de informatie.