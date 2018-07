Staatsveiligheid kan internet grondiger afspeuren 10 juli 2018

Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV beschikken voortaan over krachtige soft- en hardware om tot in de diepste krochten van het internet te graven. "In essentie doet het nieuwe programma hetzelfde als wat onze mensen tot nu toe handmatig deden: het verkeer op sociale media filteren en daaruit informatie halen. Nu kan dit geautomatiseerd en op grote schaal", klinkt het bij Staatsveiligheid. De tools kunnen ook gebruikt worden om het zogenaamde 'deep web' (sites die niet geïndexeerd zijn door Google en co.) en 'dark web' (sites die je alleen kan raadplegen met een speciale browser) te scannen. De investering werd goedgekeurd in augustus 2016, enkele maanden na de aanslagen in Zaventem en Brussel.

