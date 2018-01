Staatsveiligheid geeft inkijk in geheimste kas 29 januari 2018

00u00 0

De Staatsveiligheid geeft voor het eerst sinds haar oprichting in 1830 inzage in haar geheimste kas. Jarenlang mocht alleen de kabinetschef van de minister van Justitie een blik werpen op de gevoeligste uitgaven. Enkele auditeurs van het Rekenhof hebben nu ook de nodige veiligheidsmachtigingen gekregen om de vertrouwelijke bewijsstukken voor de uitgaven in te kijken. "We vragen die controle al lang, maar ze blijft extreem delicaat", zegt Guy Rapaille, voorzitter van het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. "De mensen van het Rekenhof zullen informatie krijgen over bepaalde operaties en de bronnen van de Staatsveiligheid, al krijgen ze niet altijd alle details." De Staatsveiligheid stelt dat ze zelf naar het Rekenhof is gestapt, "om de controle te vergemakkelijken", aldus woordvoerster Ingrid Van Daele. De militaire inlichtingendienst ADIV ontsnapt nog aan de controle van het Rekenhof. (EV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN