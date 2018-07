Staatsveiligheid geeft hen geen kans bij onze verkiezingen 17 juli 2018

Bij de verkiezingen van volgend jaar in ons land mogen dergelijke trollen geen kans krijgen om invloed uit te oefenen. De Staatsveiligheid, het Centrum voor Cybersecurity, de militaire inlichtingendienst ADIV en het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken werken daarvoor samen aan een plan. In 2019 zijn het in ons land zowel federale, Vlaamse als Europese verkiezingen. "We zijn zeker waakzaam", zegt woordvoerster van de Staatsveiligheid Ingrid Van Daele. "Het team dat zich met sociale media bezighoudt, is onlangs versterkt en met de federale politie en ADIV hebben we een nieuwe analysetool in gebruik genomen, die toelaat om de sociale media beter te doorzoeken." (DM)