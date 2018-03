Staatssecretaris heeft al oplossing "Zoek een zangeres" 07 maart 2018

"Artistieke vrijheid, allemaal goed en wel. Ik ben ook niet preuts, maar er zijn grenzen, hé." Zuhal Demir (N-VA) maakt brandhout van de Brusselse rapper Damso, die het officiële WK-lied van de Belgen zal maken. De staatssecretaris voor Gelijke Kansen kon haar oren niet geloven toen ze de lyrics van 'Pinocchio' hoorde. "Compleet vrouwonvriendelijk. Ik heb niet de bevoegdheid om de voetbalbond te verbieden samen te werken met zo'n zielige man, maar ik zou hen toch willen vragen nog eens goéd na te denken. Sterker: als ze gezond verstand hebben, stappen ze van dit plan af. Massa's kinderen zijn supporter van de Rode Duivels, en als ze via het WK-lied kennismaken met Damso, zullen ze wellicht ook zijn andere nummers beluisteren. Willen we écht dat ze dit soort rotzooi gaan zingen?" Demir heeft alvast een andere oplossing in gedachten. "De voetbalbond zou de opdracht kunnen geven aan een zangeres. Coely, bijvoorbeeld. Zou dat geen goed idee zijn?" Ook Alexander De Croo (Open Vld) vindt dat Damso een slechte keuze is. "Ik denk niet dat de voetbalbond dit kan aan- houden." (BCL/SSL)

