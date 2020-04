Exclusief voor abonnees Staatsschuld is in maart met 10 miljard euro toegenomen 07 april 2020

De schuld van de federale staat is in maart met 10,189 miljard euro toegenomen. De totale staatsschuld komt zo op 414,657 miljard euro. Dat meldt de FOD Financiën. De schuld ondergaat seizoenseffecten, zegt de overheidsdienst. Maar de invloed van de coronacrisis op de staatsschuld moet voor de maand maart nog niet te hoog ingeschat worden, zegt Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. De effecten daarvan zullen pas in april en mei duidelijk merkbaar worden. Door het uitstel van betalingen en belastingen dat toegekend werd, zullen inkomsten tijdelijk wegvallen. "Maar in principe zou dit nadien gerecupereerd moeten worden", zegt Deboutte. Aan de uitgavenkant staat er wel een toename van de werkloosheidsuitkeringen. De staat heeft vorige week ook in één keer 8 miljard euro geleend, maar dat gebeurde aan een nulrente. "Dat heeft ons dus geen geld gekost", klinkt het.

