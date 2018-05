Staatsbon krijgt lagere rente 23 mei 2018

00u00 0

Spaarders die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een staatsbon, moeten bij de nieuwe uitgifte tevreden zijn met een brutocoupon van 0,75%. Dat is minder dan de 0,9% die de staat gaf bij de vorige uitgifte in maart. Netto levert de nieuwe staatsbon 0,525% op. Het gaat om een staatsbon op 10 jaar. Inschrijven kan vanaf 24 mei tot 1 juni. Veel interesse wordt niet verwacht. De uitgifte van maart leverde amper 5,68 miljoen euro op, al lag dat bedrag nog dubbel zo hoog als bij de uitgifte van januari.