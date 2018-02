Staatsbon biedt hoogste rente in twee jaar 21 februari 2018

00u00 0

De overheid geeft op 4 maart opnieuw een staatsbon op tien jaar uit. Wie erop intekent, kan rekenen op een brutorendement van 0,9%. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2015. De vorige uitgifte, in december vorig jaar, kon met de coupon van 0,5% slechts iets meer dan 100 klanten lokken. De opbrengst bedroeg maar 2,7 miljoen euro, het laagste cijfer ooit. Dat de rente nu een pak hoger ligt, is te danken aan de forse stijging van de Belgische langetermijnrente de voorbije weken. Begin februari ging hij voor het eerst in een jaar boven 1%. "We volgen die marktevolutie", aldus Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld. "Maar het is nog niet heel hoog." Ter vergelijking: in de jaren voor de crisis noteerde de tienjaarsrente nog rond de 4%. Wie wil intekenen op de nieuwe staatsbon, kan dat van 22 februari tot en met 2 maart.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN