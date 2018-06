Staat vult 130.000 belastingbrieven verkeerd in, maar is "niet verantwoordelijk" 13 juni 2018

Bij maar liefst 130.000 mensen zou er vorig jaar iets misgelopen zijn met de vooraf ingevulde belastingaangifte. Professor Fiscaal Recht Michel Maus riep bij 'De Inspecteur' op Radio 2 iedereen op om de vooraf ingevulde aangifte goed na te kijken. De eindverantwoordelijkheid daarvan ligt immers bij de belastingplichtige. Vorig jaar kregen 2,2 miljoen Belgen een vooraf ingevulde aangifte, en 6 procent van hen hebben foutjes gemeld. Volgens professor Maus waren er in werkelijkheid bij veel meer mensen problemen, want velen aanvaarden de aangifte zonder goed te checken of alle gegevens wel kloppen. "Ik vergelijk het met een gps", zegt Maus. "Als we daar te veel op vertrouwen, dan kunnen we ook geen kaart meer lezen. En als we blind gaan vertrouwen op de vooraf ingevulde aangiftes van de FOD Financiën, zijn we ook niet meer in staat om die deftig te controleren."

