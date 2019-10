Exclusief voor abonnees Staat loopt 1 miljard euro mis door boetes niet te innen 26 oktober 2019

Twee derde van de boetes die rechters opleggen, is de voorbije drie jaar niet betaald. Daardoor liep de staatskas volgens een audit van het Rekenhof liefst 1 miljard euro mis. De overheid pakt de wanbetalers niet efficiënt genoeg aan, klinkt het, onder meer doordat er te weinig communicatie is tussen de federale overheidsdiensten Justitie en Financiën. "Het is nog steeds niet zeker dan Financiën wel alle vonnissen van de rechtbanken doorgestuurd krijgt", aldus de controle-instantie. Bovendien verspilt de overheid veel geld aan deurwaarders, die vaak meer kosten dan ze opleveren. "Er zijn veel goedkopere methodes om geld in te vorderen. Zo kan je de achterstallige bedragen gewoon inhouden via de belastingen."

