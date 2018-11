Staat Dedecker straks op West-Vlaamse N-VA-lijst? 30 november 2018

00u00 0

De verkiezingen zijn in aantocht en dat betekent dat er volop gepuzzeld wordt met pionnen voor de lijsten. N-VA zou naar Jean-Marie Dedecker (LDD) lonken voor de West-Vlaamse lijst, dat schrijft 'De Tijd'. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober moest N-VA vaststellen dat ze in de West-Vlaamse gouw met een probleem zit. In de meeste steden, zoals Brugge, Kortrijk en Roeselare, viel de uitslag erg tegen. Dedecker (LDD) zette dan weer een monsterscore neer in Middelkerke - hij haalde 14 van de 25 gemeenteraadszetels binnen en wordt burgemeester. De deal is nog niet rond, dus beide partijen willen er niets over kwijt. Een piste is dat Dedecker de lijst zou duwen en eventueel als 'onafhankelijke' zou zetelen. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN