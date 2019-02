Staat betaalt 4 op 10 facturen véél te laat 21 februari 2019

Voor 4 op de 10 facturen gedraagt de federale overheid zich als wanbetaler, blijkt uit een rapport van studiebureau Graydon en Unizo. "Dit zijn de slechtste cijfers sinds de jaren 2000", klinkt het. Tijdens het laatste kwartaal van 2018 werd slechts 1 op de 3 facturen op tijd betaald. Het aantal zwaar te laat betaalde facturen liep op tot 41%. De FOD Justitie is bij de slechtste leerlingen: daar wordt meer dan de helft van de facturen minstens 90 dagen te laat betaald. De Vlaamse overheid is in hetzelfde bedje ziek, zij het iets minder. Daar wordt 18% van de facturen pas 90 dagen na de deadline betaald.