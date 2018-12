Staande ovatie voor Vázquez 03 december 2018

00u00 0

Fel handgeklap nog vóór de wedstrijd gisteren in Jan Breydel. Samen met zijn vrouw Andrea keerde Victor Vázquez even terug in Jan Breydel. De Spanjaard werd luid toegejuicht en geknuffeld - door Leko, maar ook door zijn ex-trainer Preud'homme. De middenvelder komt tegenwoordig uit voor het Canadese Toronto FC. In 2016 verliet hij Club voor het Mexicaanse Cruz Azul. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN