Staande ovatie voor Scifo 10 december 2018

00u00 0

"Welkom thuis, legende." Zo kondigde Anderlecht Enzo Scifo (52) aan op sociale media. De ex-middenvelder, die met RSCA vier keer landskampioen werd, gaf de aftrap. Het publiek bedankte de voormalige publiekslieveling met een staande ovatie. Scifo is nu een werkzoekende trainer, hij stak in het verleden niet onder stoelen of banken te hopen op een job bij paars-wit. Hij won de Gouden Schoen en werkte meerdere grote toernooien af met de nationale ploeg. (PJC)