Staande ovatie van kwartier voor laatste 'Game of Thrones' 15 maart 2018

Volgend jaar is het zover: dan wordt het laatste seizoen van 'Game of Thrones' op de wereld losgelaten. Fans zijn al volop aan het speculeren over de ontknoping, maar enkel de medewerkers van producent HBO weten intussen hoe het écht zit. En blijkbaar volgde na het voorlezen van het script een staande ovatie die maar liefst een kwartier duurde. Momenteel zijn Jon Snow (foto), Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister en Cersei Lannister de belangrijkste personages die meedingen naar de Iron Throne. Allemaal overleefden ze de vorige zeven seizoenen. Of ze het ook zullen halen tot het einde van seizoen acht, is héél twijfelachtig. HBO bevestigde dat verschillende belangrijke personages sterven in de allerlaatste aflevering. De acteurs zelf waren naar eigen zeggen erg blij met de verhaallijn. Ook zij applaudisseerden een kwartier lang mee. (MVO)

