Staan een vaas van Picasso, een ets van Dalí en de auto van Hitler in Mechelen? 22 januari 2019

00u00 0

In 'Rijker dan je denkt?' strijkt Staf Coppens vanavond neer op de BRAS Rommelmarkt in de Mechelse Nekkerhal. Eén van de brocanteurs zou er immers een ets van Salvador Dalí bezitten. "Ik ben 100% zeker dat de signatuur een origineel van Dalí is", zegt de eigenaar.

HLN