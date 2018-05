Staalbedrijf lokt werkkrachten met privéchauffeur, luxeontbijt en citytrip 29 mei 2018

00u00 0

Het tekort aan technisch geschoolde arbeiders neemt her en der stilaan dramatische proporties aan. In Midden-West-Vlaanderen hebben tientallen bedrijven al maandenlang vacatures openstaan die ze maar niet ingevuld krijgen. Staalprofielenproducent Voestalpine Sadef uit Hooglede heeft dringend 20 nieuwe werkkrachten nodig. Bij wijze van stunt laat de firma komende zaterdag tijdens een jobdag geïnteresseerden thuis ophalen door een privéchauffeur, terwijl ze in het bedrijf mogen aanschuiven aan een luxueus ontbijtbuffet. De sollicitanten worden vervolgens individueel rondgeleid, waarna ze netjes thuis worden afgezet mét goodiebag. En daar stopt het niet, want er wordt ook nog een citytrip naar Barcelona, Milaan of Parijs verloot. "De bedrijven hengelen allemaal in dezelfde vijver, maar de vissen zijn schaars", klinkt het bij Voestalpine Sadef. "Je moet ergens het verschil maken." (SVR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN