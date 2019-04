Exclusief voor abonnees Sta je daar met je blinddoek, net als ware jakob voor je neus staat 12 april 2019

00u00 0

Zit er misschien de ware jakob op één knie voor je, en kan je hem niet zien. Haar blinddoek maakte deel uit van de 'Blind getrouwd'-vermomming waarmee ze naar de Gentse comicbeurs FACTS was gekomen, zo vertelde de 29-jarige Aalsterse 'bruid', die anoniem wenst te blijven. Een man nam een foto met haar, haar vrienden gaven een 'subtiele hint': "Nummers uitwisselen!" De vrouw wist niet hoe ze moest reageren. "Ik zei hem dat hij zich moest inschrijven voor 'Blind getrouwd' en dat we zo misschien samen gingen komen", zegt de vrouw, die zich effectief inschreef voor het VTM-programma. "Hij droop af, ik was te verlegen."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen