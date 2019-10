Exclusief voor abonnees SRT krijgt anonieme motoren 05 oktober 2019

00u00 0

Burgemeester De Wever blijft groot voorstander van de SRT's, zelfs nu de terreurdreiging van bij de start in 2015 minder accuut is geworden. Bij de opmaak van de meerjarenbegroting die volop bezig is, worden extra middelen ingeschreven voor de arrestatie-eenheid, waartoe het SRT behoort. Woordvoerder Johan Vermant: "De burgemeester is absoluut overtuigd van de noodzaak van een SRT in een grootstad. De arrestatie-eenheid wordt uitgerust met anonieme motoren. Ook de snelleresponsteams zullen die motoren kunnen gebruiken. Enkele SRT'ers hebben al een opleiding gevolgd bij een speciale eenheid van de politie van Singapore. De moto's zijn wendbaar en snel, broodnodige eigenschappen in een drukke stad waar de komende jaren nog heel wat wegenwerken gepland zijn." (PLA/JAA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis