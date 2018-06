Squishy-snoepjes 16 juni 2018

Waar is de tijd dat Fruit-tella-snoepjes er uitsluitend uitzagen als saaie, vierkante blokjes? Niet met de nieuwe Gummies, die er wellicht niet geheel toevallig uitzien als de razend populaire Squishy-gadgets en volgens de verpakking ook nog eens 30% minder suiker bevatten. Al blijft met 37 gram suiker per 100 gram snoep tandenpoetsen nog altijd aangewezen. Prijs per zakje van 120 gram: 1,79 euro. Wat wel 54% duurder uitvalt dan de, jawel saaie, vierkante blokjes. (StV)

