Spurs niet voorbij derdeklasser 19 februari 2018

Een strijdvaardige derdeklasser Rochdale kreeg wat het wou tegen Tottenham: een replay straks op Wembley. Invaller Harry Kane leek vanop de stip de droom aan diggelen te slaan - met zijn 34ste van het seizoen -, maar in blessuretijd trapte Steve Davies een door Toby Alderweireld half weggekopte voorzet toch voorbij Vorm (2-2). De Rode Duivel maakte voor de tweede keer dit jaar de 90 minuten vol. Spurstrainer Mauricio Pochettino wil hem na zijn zware hamstringblessure rustig laten terugkeren. Alderweireld is nog altijd niet zinnens bij te tekenen bij Tottenham. Vraag en aanbod liggen ver uit mekaar. De club beraadt zich of ze nog verder wil onderhandelen. (KTH)