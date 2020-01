Exclusief voor abonnees Spurs moeten nóg eens spelen tegen Southampton 27 januari 2020

Weer een wedstrijd erbij in de FA Cup voor Tottenham. Twee rondes, twee replays. Nochtans had José Mourinho tegen Southampton niets aan het toeval overgelaten. Een team dat op papier tegen zijn sterkste elf aanleunde. Jan Vertonghen verdween weer naar de bank. Centraal achterin kreeg Davinson Sánchez, wissel op de toekomst, de voorkeur. Toby Alderweireld speelde wel 90 minuten. Boufal bezorgde Southampton in het slot een herkansing met de gelijkmaker. Op 5 februari ontmoeten beide Premier Leagueploegen elkaar opnieuw.(KTH)