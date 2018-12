Spurs mengt zich in titelstrijd 27 december 2018

Zes goals tegen Everton, vijf tegen Bournemouth. Tottenham is altijd goed rond de eindejaarsperiode en mengt zich in het titeldebat. De derde hond. Zelfs zonder Dele Alli en een aantal andere sterkhouders lukte het. Mauricio Pochettino, zijn trainer, staat voor continuïteit. Er is een reden waarom Manchester United en Real Madrid naar hem lonken. Vakman. Son maakte er opnieuw twee, kandidaat topschutter Harry Kane joeg de doelpuntenteller richting twaalf, maar de uitblinkersrol was weggelegd voor zijn jonge rechtsback, Kyle Walker-Peters. 21 jaar en een triple van assists. Dat heet je stempel drukken. Van de Rode Duivels stond enkel Toby Alderweireld tussen de lijnen. Vertonghen wordt ten vroegste volgende week weer fit verwacht na een dijblessure. Mousa Dembélé herstelt nog altijd van een zware enkelkwetsuur.

