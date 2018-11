Spurs maken statement tegen Chelsea 26 november 2018

Tottenham maakte op brutale wijze een eind aan de ongeslagen reeks van Chelsea (3-1). Defensief gestuntel, te weinig agressiviteit en luciditeit, een spits die meer offside loopt dan hij ballen raakt en te afhankelijk van Eden Hazard. De Rode Duivel probeerde wel. Hij had ook een strafschop mogen krijgen. Hij zette Lloris een keer aan het werk. Hazard hinkte met een lichte enkelblessure richting kleedkamers, maar zocht geen excuses: "Tottenham was gewoon beter." Ondanks het uitblijven van versterkingen zal Mauricio Pochettino de Spurs straks weer in de top vier parkeren. Alderweireld speelde zijn match. Vertonghen, terug na twee maanden blessure, kwam enkel van de bank om op te warmen. Hazard herhaalde daarna voor de zoveelste keer dat hij niet vertrekt in januari en houdt de deur voor een transfer naar Real open: "Dat is een mogelijkheid in de zomer, maar het kan evengoed dat ik bijteken." Real kijkt de kat uit de boom, Chelsea legde nog geen voorstel op tafel.

