Spurs geven twee kansen op een prijs uit handen in vier dagen 28 januari 2019

Vier dramatische dagen voor Spurs. Weer een kans weg voor een prijs. Na de uitschakeling in de League Cup tegen Chelsea, struikelde een lusteloos Tottenham nu ook uit de FA Cup na een nederlaag bij Crystal Palace. De dertiende Premier Leagueclub die de derde en vierde ronde niet overleeft. Bloedbad. Van de grote zes stoten enkel Man City, Man United en Chelsea door. Toby Alderweireld kreeg rust bij Spurs. Hij speelde tot nu toe 30 matchen als basisspeler, maar klaagt nog niet over vermoeidheid. Kane, Dele en Son ontbraken. Ook Eriksen, Lloris en Winks mochten uitblazen. Serieuze aderlating. Aanvoerder Jan Vertonghen bleef aan de rust binnen. Wellicht ook om hem te sparen - Spurs stond 2-0 achter. Tottenham wacht al elf jaar op een nieuwe trofee. In de Premier League is de eerste plaats te ver weg. Benteke, pas terug uit blessure, kreeg nog 20 minuten bij Palace. (KTH)

