Sprookjesclub Heidenheim stuit op Werder Bremen 07 juli 2020

Geen stunt voor FC Heidenheim gisteren in de terugmatch van de barrageduels tegen Werder Bremen. De club uit het kleine Zuid-Duitse stadje met 50.000 inwoners, die in twee decennia opklom van de vijfde klasse naar de Tweede Bundesliga, greep uiteindelijk net naast de promotie. Na het 0-0-gelijkspel in Bremen kwam Werder al vroeg op voorsprong na een owngoal. Heidenheim maakte in de slotfase nog twee keer gelijk (2-2), maar die doelpunten kwamen te laat. Traditieclub Werder Bremen weet de degradatie in extremis te vermijden en begint straks aan haar 57ste seizoen in de Bundesliga - goed voor een record. (TTV)