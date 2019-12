Exclusief voor abonnees Sprookje van Sherrock blijft duren WK DARTS 23 december 2019

Fallon Sherrock, de eerste vrouw die ooit een duel won op het PDC WK darts, knokte zich zaterdag ook voorbij de tweede ronde. Haar tegenstander was nochtans niet de minste: de Oostenrijker Mensur Suljovic, nummer 11 op de wereldranglijst. De 25-jarige Engelse, gesteund door het publiek, won het duel na een ultraspannende vijfsetter. In de beslissende leg liet Suljovic een 79-uitworp onbenut, Sherrock sloeg vervolgens wél toe. Uitgerekend met een finish in de bulls eye. In de derde ronde treft ze Chris Dobey, de nummer 22 van de wereld. (VDVJ)